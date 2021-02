Actualidade

O presidente cessante da União Africana (UA), Cyril Ramaphosa, destacou hoje a unidade do continente no combate à pandemia de covid-19, frisando que conta com ela, e com os parceiros da organização, para "a gigantesca tarefa" de vacinação.

Discursando na abertura da cimeira anual da UA, o Presidente da África do Sul evocou o empenho global na "luta sem precedentes" contra a pandemia, que "causou grande sofrimento e dificuldades" no continente africano, "aprofundou a desigualdade global" e "ameaça travar os progressos" para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

"Apesar da convulsão causada por esta doença, a nossa resposta como continente tem sido de parceria, resiliência, inovação e partilha de estratégias e recursos. A população deste continente tem-se mostrado versátil e ágil", afirmou, num discurso divulgado pela presidência da África do Sul.