CDS-PP

Os trabalhos do Conselho Nacional do CDS-PP foram abertos à comunicação social desde as 15:45, depois da aprovação de uma proposta nesse sentido, indicou fonte oficial do partido.

Cerca de 240 membros do Conselho Nacional do CDS-PP estão reunidos desde cerca das 12:10, por videoconferência, para discutir e votar uma moção de confiança à Comissão Política Nacional apresentada pelo líder, Francisco Rodrigues dos Santos.

A conselheira Filipa Correia Pinto, primeira eleita ao Conselho Nacional na lista de Francisco Rodrigues dos Santos, tinha proposto que os trabalhos fossem abertos aos jornalistas, depois de terem sido publicadas por vários órgãos de comunicação social diversas informações sobre o que se está a passar na reunião, até agora a decorrer à porta fechada.