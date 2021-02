CDS-PP

O presidente da mesa do Conselho Nacional (CN), Filipe Anacoreta Correia, vai colocar à consideração dos membros a decisão sobre a forma de votação da moção de confiança à comissão política nacional.

Cerca de 240 membros do Conselho Nacional do CDS-PP estão reunidos desde cerca das 12:10, por videoconferência, para discutir e votar uma moção de confiança à Comissão Política Nacional apresentada pelo líder, Francisco Rodrigues dos Santos depois do antigo vice-presidente Adolfo Mesquita Nunes ter proposto a realização de um congresso eletivo antecipado.

Os trabalhos arrancaram à porta fechada, mas foram abertos aos jornalistas a partir das 15:45, após decisão do Conselho Nacional.