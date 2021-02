Covid-19

O presidente e o vice-presidente do parlamento da Madeira e duas secretárias da mesa vão ficar em isolamento profilático nos próximos dias na sequência da deteção de um caso positivo de covid-19, indicou hoje a instituição.

"Em virtude de ter sido diagnosticado um caso positivo de covid-19 numa das secretárias da Mesa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira [Olga Fernandes, do PS], o presidente do parlamento madeirense, José Manuel Rodrigues [CDS-PP], o vice-presidente, José Prada [PSD], e as secretárias da Mesa, Clara Tiago e Cláudia Gomes [PSD], vão ficar em isolamento profilático nos próximos dias, até à realização de testes, de acordo com a diretrizes emanadas pelas autoridades de saúde", refere em comunicado.

A decisão obedece também ao plano de contingência do parlamento regional para emergência em saúde pública, aprovado a 04 de março de 2020.