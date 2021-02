Actualidade

O treinador do Sporting de Braga, Carlos Carvalhal, disse hoje esperar uma "reação forte" do FC Porto, no domingo, na 18.ª jornada da I Liga de futebol, mas garantiu "100 por cento de ambição" para vencer.

Os bracarenses vão tentar diante dos portistas a quarta vitória consecutiva no campeonato, trajeto que lhes permitiu encurtar para apenas três pontos a distância para os 'dragões', pelo que, em caso de triunfo, colam-se ao FC Porto no segundo lugar.

"O FC Porto é um adversário difícil, com um treinador extremamente competente, uma equipa muito forte, é o campeão em título, temos 100 por cento de respeito e, ao mesmo tempo, 100 por cento de ambição, que passa por discutir os três pontos desde o primeiro minuto. É a isso que o Braga habituou os adeptos, a ser uma equipa competitiva e a olhar os adversários na cara, que não tem qualquer tipo de receio, bem pelo contrário", afirmou, à televisão do clube, na antevisão da partida.