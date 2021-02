Covid-19

Os clubes ingleses e alemães podem desfalcar a seleção portuguesa de futebol no arranque da qualificação para o Mundial2022, depois de a FIFA ter prolongado a possibilidade de recusa de ceder jogadores, caso tenham de cumprir quarentena.

Na sexta-feira, a FIFA simplificou a regulamentação para a cedência de jogadores às seleções, no atual contexto pandémico, alargando-as até abril de 2021, ou seja, incluindo 138 jogos de qualificação para o campeonato do mundo a disputar no Qatar e 48 de apuramento para a Taça das Nações Africanas, mas também competições femininas.

O Conselho da FIFA anunciou o prolongamento das medidas excecionais impostas em agosto de 2020 devido à pandemia de covid-19, impondo como exceções à cedência obrigatória dos jogadores às seleções, os casos em que é obrigatório o cumprimento de uma quarentena de pelo menos cinco dias, no país do clube, no país que vai acolher o encontro ou caso haja restrições de viagens.