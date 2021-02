Covid-19

A primeira dose de um total de 90 vacinas contra a covid-19 vai ser administrada no domingo a funcionários das farmácias da Madeira, que estão incluídos no grupo prioritário de vacinação, indicou hoje a Associação Nacional das Farmácias (ANF).

"Em articulação com a estrutura da ANF e da Ordem dos Farmacêuticos, a Direção Regional de Saúde definiu como prioritários os profissionais com mais de 50 anos com e sem comorbilidades associadas, que corresponde a cerca de 30% da totalidade dos colaboradores das farmácias da região afetos à dispensa de medicamentos e em contacto direto com utentes", explica em comunicado.

A Associação Nacional das Farmácias esclarece que o Governo da Madeira atribuiu um primeiro contingente de 90 vacinas às equipas das farmácias, que estão incluídas no grupo prioritário de vacinação contra o novo coronavírus.