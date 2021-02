CDS-PP

O presidente do CDS-PP afirmou hoje que não se oporá à convocação de um congresso extraordinário depois das eleições autárquicas, caso os militantes assim o entendam, mas salientou que quer "executar o projeto" para o qual foi eleito.

"Se, a seguir às eleições autárquicas, os militantes tiverem a intenção e estiverem na disposição de ponderar a realização de um congresso, saibam que não me oporei a que essa discussão tenha lugar", afirmou o líder centrista.

No entanto, Francisco Rodrigues dos Santos quis deixar um apelo "firme e genuíno" aos dirigentes do CDS, na segunda intervenção que fez ao Conselho Nacional: "Que não dêmos um péssimo exemplo ao país e que respeitemos o trabalho de quem se tem entregado de corpo e alma ao partido em cada concelho do nosso Portugal", pediu.