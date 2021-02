TAP

O Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes de Portugal (STTAMP) e o Sindicato dos Trabalhadores dos Aeroportos Manutenção e Aviação (STAMA) anunciaram hoje que chegaram a acordo para assinatura do acordo de emergência com a TAP.

Especificando que o acordo surgiu após "uma longa maratona de negociações", os dois sindicatos garantem que numa "atitude responsável na negociação deste acordo", tentaram "por todas as vias minimizar o impacto das medidas a adotar nos direitos dos trabalhadores e na salvaguarda do futuro da empresa".

Importa referir que estes sindicatos, que representam mais de 80% dos trabalhadores da TAP no Norte do país, decidiram tomar esta decisão após consulta aos seus associados tendo obtido por parte destes uma aprovação unânime, tendo em conta, que a alternativa seria a aplicação do regime sucedâneo, que, em termos gerais, seria certamente muito mais penalizador para os trabalhadores", lê-se no comunicado enviado à agência Lusa.