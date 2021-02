Actualidade

O PSD/Madeira vai concorrer em coligação com o CDS-PP no concelho do Funchal nas eleições autárquicas este ano, indicou hoje o presidente da estrutura regional do partido, Miguel Albuquerque.

O líder social-democrata, também chefe do Governo Regional de coligação com o CDS-PP, sublinha que o "interesse superior" do povo madeirense terá de "falar mais alto" nas decisões em relação às próximas autárquicas.

"Ainda que respeitando e valorizando a opinião e o contributo de cada militante no processo autárquico e nas escolhas a fazer para que o PSD/Madeira saia vencedor de mais este ato eleitoral, o interesse superior do nosso povo, a recuperação económica e social pós-covid-19 e a estabilidade da região, entendida nos seus onze concelhos, terão de falar mais alto e nortear todas as decisões a tomar", refere em comunicado.