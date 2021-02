Actualidade

A Proteção Civil de Santarém alertou hoje para o possível aumento dos caudais do Tejo, prevendo que se mantenha nas margens, mas que venha a afetar as zonas agrícolas localizadas no leito do rio.

"Prevê-se aumento dos caudais debitados pelas barragens", bem como "precipitação para o distrito de Santarém", o que "potencialmente contribuirá para um aumento dos níveis registados no rio Tejo", refere, em nota, a Proteção Civil.

A informação adianta que "não se prevê que o rio Tejo transvase as margens, mantendo-se dentro do leito".