CDS-PP

O líder do grupo parlamentar do CDS-PP, Telmo Correia, pediu hoje ao presidente do partido para não dar a ideia de "estar agarrado ao lugar", e defendeu um congresso, ideia partilhada por Ana Rita Bessa e Nuno Melo.

"Peço ao senhor presidente do partido que não dê a ideia de estar agarrado ao lugar, a perder membros da direção, com projeções sistematicamente negativas, com dificuldades de afirmação externa", afirmou, defendendo que "essa ideia será muito negativa para o futuro do partido".

Telmo Correia voltou a defender a realização de um congresso mas ressalvou que não é "apoiante de nenhum candidato", apesar de ser amigo de Adolfo Mesquita Nunes, que anunciou que será candidato a líder, enfrentado o atual presidente, Francisco Rodrigues dos Santos, se a reunião magna se realizar.