Covid-19

O Brasil registou 978 mortes associadas ao novo coronavírus e 50.630 novos contágios nas últimas 24 horas, elevando para 231.012 o balanço dos óbitos desde o início da pandemia, anunciou hoje o Governo.

De acordo com o último boletim do Ministério da Saúde do Brasil, o país - que regista pela primeira vez em cinco dias o número de mortos abaixo de 1.200 - acumula 9.497.795 casos confirmados da doença.

No entanto, aos fins de semana os números costumam ser inferiores devido à menor atividade dos organismos públicos.