CDS-PP

A porta-voz do CDS-PP, Cecília Anacoreta Correia, considerou hoje que o antigo vice-presidente Adolfo Mesquita Nunes não é "salvador da pátria", e pediu aos conselheiros que deem "um voto de confiança" à atual direção.

Numa intervenção no Conselho Nacional, que arrancou às 12:10 de sábado, a porta-voz defendeu que, com esta moção de confiança, não está em causa votar em Francisco Rodrigues dos Santos", o presidente do partido, ou em Adolfo Mesquita Nunes, que propôs um congresso eletivo extraordinário antes das eleições autárquicas e anunciou que será candidato à liderança caso essa reunião magna aconteça.

Na sua ótica, "é votar em duas linhas políticas diferentes sobre o futuro do CDS", realçou, referindo que o resultado das eleições legislativas de 2019 "foi uma desilusão para todos e catastrófico para as contas do partido".