CDS-PP

O vice-presidente do CDS-PP, Francisco Laplaine Guimarães, defendeu hoje que a atual direção do partido "ainda tem muita coisa boa para dar" e afirmou que, ao longo do Conselho Nacional, viu "poucas preocupações em melhorar o partido".

"Eu acredito que esta direção ainda tem muita coisa boa para dar, está a preparar as eleições autárquicas e está determinada a levantar o CDS. Estamos a meio do mandato, deixem-nos trabalhar e ajudem o partido", afirmou o dirigente numa intervenção na reunião do Conselho Nacional, já de madrugada.

O vice-presidente de Francisco Rodrigues dos Santos afirmou também que, "depois de tudo" aquilo a que assistiu ao longo de 14 horas de reunião, concluiu que "há todas as preocupações em tentar mandar esta direção embora, e poucas preocupações em melhorar o partido, apoiar o partido e defender o partido".