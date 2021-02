CDS-PP

O antigo vice-presidente do CDS-PP Adolfo Mesquita Nunes defendeu hoje que, para "mobilizar os dirigentes" para as eleições autárquicas, o líder do partido "tinha que ser o primeiro a avançar" para uma candidatura.

Num direito de resposta após uma interpelação do presidente da distrital de Setúbal, na qual foi desafiado a ser candidato a uma autarquia naquele distrito, Adolfo Mesquita Nunes afirmou que João Merino "está a fazer estes apelos aqui desesperados porque o presidente do partido, se quiser mobilizar os dirigentes do partido para o combate autárquico, é o primeiro a avançar, tinha que ser o primeiro a avançar".

"Foi isso que aconteceu com todos os presidentes de partido com quem trabalhei", referiu o antigo vice-presidente, defendendo que deveria ser também essa a postura de Francisco Rodrigues dos Santos.