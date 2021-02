Covid-19

Macau recebeu no sábado o primeiro lote de 100 mil vacinas contra a covid-19, da farmacêutica estatal chinesa Sinopharm, informaram as autoridades do território.

O primeiro carregamento de vacinas chegou a Macau após uma viagem por via terrestre desde Pequim que durou "mais de 30 horas" e contou com "a total cooperação do Gabinete de Ligação do Governo Central", indicaram as autoridades do território, em comunicado.

A vacina da Sinopharm foi "desenvolvida com a tecnologia tradicional de inativação de vírus" e "os dados clínicos existentes mostram que tem boa segurança e eficácia", explicaram.