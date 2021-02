CDS-PP

O antigo vice-presidente do CDS-PP Adolfo Mesquita Nunes disse hoje que respeita o resultado da moção de confiança à direção do partido, aprovada com 54,4% dos votos, e que quis "alertar para uma crise de sobrevivência".

"Fiz aquilo que a consciência me ditava: alertar o partido para uma crise de sobrevivência", escreveu Mesquita Nunes na rede social Facebook, pouco depois de serem conhecidos os resultados.

"O Conselho Nacional entendeu de forma distinta. Está no seu mais legítimo direito. Como é evidente, respeito o resultado, assim como a avaliação positiva que o Conselho Nacional faz desta direção e da sua estratégia", acrescentou.