CDS-PP

O presidente do CDS-PP afirmou hoje que ainda não substituiu os membros que saíram da direção porque não quis adiantar-se à votação da moção de confiança, mas estimou que possam ser anunciados "na próxima semana".

"Ainda não pensei nesses substitutos, porque não quis adiantar-me àquela que seria a decisão do Conselho Nacional, seria até uma falta de respeito pelo órgão", disse Francisco Rodrigues dos Santos, em resposta aos jornalistas, no final da reunião do órgão máximo do CDS entre congressos.

Em declarações na sede do partido, em Lisboa, já de madrugada, o líder centrista adiantou que poderá agora "fazer essa reflexão e promover as reformas necessárias dentro dos órgãos nacionais do partido, para reforçar" as equipas, e indicou que "na próxima semana, em princípio", poderá apresentar os novos dirigentes.