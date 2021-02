Covid-19

A empresa Walking Habit nasceu na Figueira da Foz durante a pandemia covid-19 para produzir máscaras de proteção e já exporta 25% da sua produção, que atinge mais de quatro milhões de dispositivos mensais.

"Hábito de Caminhar (Walking Habit) representa a vontade de ultrapassar todos estes problemas que estamos a enfrentar em conjunto e fazer parte da solução" disse à agência Lusa Hélder Sousa, proprietário desta unidade instalada no distrito de Coimbra.

O empresário justifica a iniciativa com as dificuldades sentidas pela população no início da pandemia para adquirir "uma máscara ou outro tipo de equipamento de proteção para uso individual a preços aceitáveis no mercado".