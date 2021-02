Actualidade

Pelo menos três pessoas morreram e 150 estão desaparecidas, no norte da Índia, na sequência de uma avalanche de água e lama provocada pelo colapso de um glaciar dos Himalaias.

O desastre ocorreu no início da manhã no distrito de Chamoli, no Estado de Uttarakhand.

A enxurrada provocada pelo degelo do glaciar destruiu uma barragem em construção.