Myanmar

O Papa Francisco expressou hoje a sua preocupação com o que está acontecer em Myanmar (antiga Birmânia), após o golpe militar, e pediu aos responsáveis que retomem uma "convivência democrática harmoniosa".

Durante a oração do Angelus, Francisco expressou a sua "viva preocupação" com o que está a acontecer na antiga Birmânia, um país que afirma carregar no coração desde a última visita apostólica, em 2017.

"Neste momento delicado quero manifestar a minha proximidade espiritual, a minha oração e solidariedade ao povo birmanês e espero que tenham responsabilidades e trabalhem com sincera disponibilidade ao serviço do bem comum, propondo justiça social e estabilidade para uma democracia harmoniosa de coexistência".