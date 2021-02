Angola/Cafunfo

A Amnistia Portugal considerou hoje um "abuso de poder do Estado" angolano ao não permitir a entrada de deputados e ativistas na vila mineira de Cafunfo, na Lunda Norte, onde a polícia matou pelo menos seis manifestantes há uma semana.

"Além do abuso de violência policial que causou esta tragédia, estamos agora a verificar outro abuso do Estado, que é não permitir aos deputados e ativistas que façam o seu trabalho no terreno", disse Pedro Neto, diretor-executivo da Amnistia Internacional Portugal, em declarações à Lusa.

Ativistas disseram que a polícia angolana deteve, esta madrugada, André Candala, catequista e morador em Cafunfo, que denunciou a "morte de inocentes" na semana passada durante uma tentativa de manifestação que o Governo classificou como "ato de rebelião".