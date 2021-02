Covid-19

O Sindicato de Todos os Professores (STOP), que acusa o Governo de "irresponsabilidade", anunciou hoje que vai manter um pré-aviso de greve de uma semana, exigindo condições para o ensino à distância.

Numa breve informação enviada à agência Lusa, o STOP diz que vai manter os pré-avisos de greve de segunda até sexta-feira.

Esta decisão prende-se, diz o sindicato, com "a irresponsabilidade do Governo em não ter garantido as condições para o ensino à distância", bem como "as condições para todos os profissionais da educação e alunos que irão para as escolas".