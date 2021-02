Actualidade

Uma mulher infetada pelo vírus Ébola morreu no leste da República Democrática do Congo (RDC), anunciou hoje o ministro da Saúde, Eteni Longondo, que evocou um ressurgimento do vírus no país.

"Temos mais um episódio de doença pelo vírus Ébola no leste", perto da cidade de Butembo, no Kivu-Norte, disse o ministro à televisão estatal, RTNC.

"Trata-se de uma agricultora, mulher de um sobrevivente da doença do vírus Ébola, que a 01 de fevereiro apresentou os sinais típicos desta doença", precisou.