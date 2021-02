TAP

(CORREÇÃO) Lisboa, 07 fev 2021 (Lusa) - A TAP chegou a um entendimento com todas as estruturas representativas dos trabalhadores relativamente aos acordos de emergência, que vão vigorar até ao final de 2024, segundo uma comunicação enviada hoje pela empresa aos funcionários.

Na mensagem remetida aos colaboradores, a que a agência Lusa teve acesso, o Conselho de Administração (CA) da companhia aérea portuguesa assume que "é com satisfação" que informa "que foi alcançado o entendimento com todas as estruturas representativas dos trabalhadores no que respeita aos acordos de emergência que vigorarão até 31 de dezembro de 2024 ou até à celebração e implementação de novos Acordos de Empresa entre as partes".

"Ainda que algumas estruturas tenham de, naturalmente, ratificar os referidos acordos com os seus associados, procedimento que a TAP seguirá na próxima reunião de Conselho de Administração, queremos agradecer a forma aberta, empenhada e construtiva com que negociaram e trabalharam para chegar a um entendimento, o sentido de urgência a que atenderam e o contributo para a defesa do interesse comum: a sobrevivência e sustentabilidade da companhia", lê-se na mensagem.