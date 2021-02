Covid-19

A Itália registou 270 mortos e 11.641 casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, quando 17 das 21 regiões do país se encontram, na escala do risco de infecção, com classificação amarela, a de menores restrições.

Os últimos dados do Ministério da Saúde italiano mostram uma descida nos contágios em relação ao dia anterior (13.442 infetados), embora as autoridades assinalem que também foram realizados menos quase 80.000 testes.

Desde que foi detetado o primeiro caso no páis, a 21 de fevereiro de 2020, a Itália conta com um total de 2.636.738 infetados, dos quais morreram 91.273.