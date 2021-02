Actualidade

O filme "Pebbles", o primeiro do realizador indiano Vinothraj P.S., venceu hoje o prémio principal da competição do Festival de Cinema de Roterdão, nos Países Baixos, anunciou a organização do certame ao qual concorriam também filmes portugueses.

Numa cerimónia que decorreu ´online´ devido à pandemia de covid-19, foi anunciado o palmarés da 50.ª edição do certame, que terá uma segunda parte a decorrer entre 02 e 06 de junho deste ano, com o anúncio de mais um prémio do público e a exibição de meia centena de filmes das várias edições da história do festival.

"Pebbles", sobre a vida de pobreza de um menino e do seu pai numa região da Índia caracterizada por uma paisagem árida, foi descrito pelo júri - que atribui os prémios Tigre do festival - como "cinema puro, imbuído de beleza, dentro de um enredo lúgubre" de busca pela sobrevivência.