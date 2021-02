Covid-19

Nas últimas 24 horas morreram em França 171 pessoas devido à covid-19, elevando assim o total de óbitos desde o início da pandemia para 78.965, divulgaram hoje as autoridades francesas.

Quanto ao número de novos contágios, foi de 19.715 pessoas, perfazendo um total de 3.337.048 infetados com o novo coronavírus desde o início da pandemia.

São 27.694 as camas hospitalares ocupadas por pacientes com covid-19, mais 325 do que no sábado.