Actualidade

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, manifestou-se hoje muito preocupado com a recusa das autoridades russas de um diálogo "mais construtivo" com a União Europeoa (UE) e apelou aos líderes europeus para "tirarem consequências", admitindo sanções.

"As autoridades russas não quiseram aproveitar a oportunidade de ter um diálogo mais construtivo com a União Europeia. Isto é lamentável e teremos de tirar as consequências (...) Caberá aos estados-membros decidir sobre os próximos passos, e sim, estes poderão incluir sanções", disse Josep Borrell, que hoje regressou de uma deslocação oficial a Moscovo, numa mensagem publicada na sua conta do Twitter.

Os ministros dos negócios estrangeiros da UE deverão reunir-se a 22 de fevereiro para tirarem conclusões da missão de três dias de Josep Borrell a Moscovo, que hoje terminou, e decidir sobre o seguimento a dar à recusa do Kremlin em aceitar as exigências dos líderes europeus de libertar o opositor Alexei Navalny e à expulsão de três diplomatas da UE poucas horas após o seu encontro com o chefe de diplomacia russa, Sergei Lavrov.