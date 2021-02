Covid-19

O treinador Jorge Jesus vai regressar ao banco do Benfica na segunda-feira, na receção ao Famalicão, depois de ter recuperado de uma infeção respiratória, causada pelo novo coronavírus, anunciou hoje o clube da I Liga de futebol.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que Jorge Jesus vai estar amanhã [segunda-feira] no Estádio da Luz a comandar a equipa no jogo contra o Futebol Clube de Famalicão. O treinador realizou ao longo do dia vários exames no Hospital da Luz que comprovaram uma melhoria substancial do seu quadro clínico face à infeção respiratória por SARS-CoV-2, contraída no final do mês de janeiro", lê-se no comunicado das 'águias'.

O Benfica refere ainda que Jorge Jesus apresentou "uma ausência de sintomas nos últimos três dias", podendo voltar a orientar a equipa, depois de ter falhado os jogos com Belenenses SAD (3-0), para a Taça, Sporting (0-1) e Vitória de Guimarães (0-0), para a I Liga.