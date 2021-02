Covid-19

O Brasil, um dos países mais atingidos pela pandemia de covid-19, ultrapassou hoje os 9,5 milhões de casos confirmados do novo coronavírus, depois de registar 26.845 novas infeções em 24 horas, segundo informação oficial.

De acordo com o boletim diário do Ministério da Saúde sobre a doença, desde o início da pandemia foram comunicados 9.524.640 casos de covid-19 no país.

O número de mortes causadas pelo vírus SRS-CoV-2 aumentou para 231.534, com 522 mortes registadas nas últimas 24 horas, de acordo com a mesma fonte.