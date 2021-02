CDS-PP

A direção do CDS-PP perdeu hoje mais dois dos seus membros, Pestana Bastos e Tiago Oliveira, no mesmo dia em que o Conselho Nacional (CN) renovou a confiança no presidente, Francisco Rodrigues dos Santos.

Os dois vogais do órgão de cúpula dos democratas-cristãos pediram a demissão, após a reunião virtual do CN que durou mais de 16 horas, desde o meio-dia de sábado, e terminou na madrugada de hoje.

"Confirmado. Se voto contra a moção dessa direção, tenho de retirar as ilações. Não posso votar a favor de um congresso e ficar. Entendo que um congresso era necessário para clarificar o rumo do partido. A moção de confiança não é suficiente para religitimar uma direção", disse Pestana Bastos à Agência Lusa.