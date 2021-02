Open da Austrália

O tenista português Pedro Sousa perdeu frente ao suíço Stan Wawrinka na primeira ronda do Open da Austrália, o primeiro torneio do 'Grand Slam' da temporada, que decorre, entre hoje e 21 de fevereiro, em Melbourne Park.

O número dois nacional e 108.º do 'ranking' ATP foi derrotado pelo antigo campeão do 'major' australiano de 2014, 18.º colocado na hierarquia mundial, em três 'sets', com os parciais de 6-3, 6-2 e 6-4, em uma hora e 36 minutos.

Uma vez ultrapassado o lisboeta Sousa na John Cain Arena, o terceiro maior estádio de Melbourne Park, Wawrinka vai defrontar na segunda jornada o vencedor do encontro entre o húngaro Marton Fucsovics (55.º ATP) e o australiano Marc Palmans (125.º ATP), que recebeu um 'wild card' para jogar o quadro principal do Open da Austrália.