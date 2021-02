Actualidade

Mais de mil pessoas começaram hoje a manifestar-se nas ruas de Rangum contra o golpe de Estado no início deste mês, no qual a líder Aung San Suu Kyi foi afastada do poder.

"Estou a participar neste movimento porque não quero a ditadura", disse à agência de notícias France-Presse o trabalhador de uma fábrica de confeção Hnin Thazin, durante o protesto na capital económica do país, iniciado às 10:00 locais (03:30 em Lisboa).

Ao mesmo tempo, os manifestantes apelavam para a realização de uma greve geral, tal como haviam feito durante o fim de semana, um pouco por todo o país.