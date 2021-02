Actualidade

As recentes apreensões milionárias de heroína e outras substâncias no norte e ao largo de Moçambique mostram que as autoridades estão mais certeiras e que não estão sozinhas no combate ao narcotráfico, defendem as Nações Unidas.

"Se temos apreensões, é boa notícia: isso significa que as autoridades estão a fazer um trabalho mais certeiro, mais dedicado, mais profissional e dão as mãos com a cooperação internacional", disse em entrevista à Lusa César Guedes, representante do Escritório das Nações Unidas para a Droga e Crime Organizado (UNODC) em Maputo.

No final de janeiro, uma fragata da marinha francesa apreendeu 444 quilos de metanfetaminas e heroína num 'dhow' (barco à vela, artesanal, típico do Índico) no Canal de Moçambique (onde França tem algumas ilhas), droga num valor superior a 40 milhões de euros.