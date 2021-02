Actualidade

Pelo menos 14 pessoas morreram no norte da Índia, após a derrocada de um glaciar dos Himalaias que provocou uma enxurrada de lama e detritos sobre duas barragens e algumas habitações, indicaram hoje as autoridades.

"Um total de 15 pessoas foram resgatadas e 14 corpos foram encontrados em vários locais até agora", de acordo com um novo balanço do Governo do estado de Uttarakhand, encontrando-se ainda pelo menos 125 pessoas desaparecidas.

O anterior balanço apontava para três mortos.