Covid-19

As irmãs sem acesso à Internet em casa em Carrapuços, em Ribeira de Pena, vão assistir a partir de hoje às aulas 'online' na escola de Cerva, numa solução conjunta entre o Agrupamento e o município.

O regresso do ensino à distância aumentou as preocupações de uma família que vive em Carrapuços, na União de Freguesias de Cerva e Limões, no concelho de Ribeira de Pena, distrito de Vila Real, onde praticamente não há acesso à Internet e as duas filhas têm de sair da aldeia para assistirem às aulas. Inês Magalhães anda no 3.º ano, e Cristina Magalhães frequenta o 9.º ano, em Cerva.

Patrícia Mucha, da Câmara de Ribeira de Pena, explicou à agência Lusa que a solução encontrada passa por levar as meninas para a escola de Cerva, inserido no Agrupamento de Escolas de Ribeira de Pena, onde terão as aulas à distância.