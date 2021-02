Covid-19

A empresa da Universidade de Coimbra (UC) ICNAS-Produção acaba de instalar o primeiro laboratório ibérico especializado no teste e certificação de dispositivos médicos respiratórios, designadamente ventiladores pulmonares, no contexto da covid-19, foi hoje anunciado.

Denominado 'VentiLab 4 covid-19', o ventilador instalado no ICNAS [Instituto de Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde]-Produção resulta de um projeto que obteve 329 mil euros de financiamento do COMPETE 2020 (Programa Operacional Fatores de Competitividade), através do Sistema de Incentivos I&D Empresas e Infraestruturas de Ensaio e Otimização (covid-19).

Face à atual situação pandémica, em que aumenta a pressão nos hospitais devido ao número elevado de infeções graves causadas pela covid-19, os ventiladores de emergência são críticos, mas, sublinha a UC numa nota enviada hoje à agência Lusa, "estes dispositivos médicos só podem ser utilizados após certificação".