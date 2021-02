Covid-19

A África do Sul adiou hoje o início da vacinação contra a covid-19 com o fármaco AstraZeneca devido à falta de eficácia contra a variante do novo coronavírus 501Y.V2 dominante no país, anunciou o ministro da Saúde sul-africano.

Zweli Mkhize disse que a decisão de suspender temporariamente o uso da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca no programa de vacinação do Governo, foi tomada depois de um estudo científico indicar que a vacina oferece "proteção mínima" contra casos leves e moderados da variante 501Y.V2, dominante no país.

"Queremos que os nossos cientistas aconselhem primeiro o Governo o que fazer com a AstraZeneca e quando é que pode ser aplicada, não há a intenção de a devolver ao fabricante, o plano é saber dos cientistas como lidar com esta vacina para avançar com a vacinação", adiantou Zweli Mkhize aos jornalistas, por videoconferência.