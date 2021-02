Actualidade

O investigador do Centro de Estudos Africanos da Universidade de Oxford Rui Santos Verde considerou hoje que há uma "revolução latente" em Angola, que poderá ser controlada até às eleições, mas que no período pós-eleitoral é "um perigo".

Para o professor, que é também investigador não residente na Universidade de Joanesburgo e professor convidado do Institute of Indian Managment-Research, a posição do Presidente da República de Angola, João Lourenço, neste momento, é comparável à de um Marcelo Caetano, no final do período de ditadura em Portugal, ou mesmo de Mikhail Gorbatchov, quando levou a cabo as reformas que levaram ao fim o regime da União Soviética, conduzindo ao seu desmembramento.

Porque, João Lourenço "está a tentar reformar o sistema por dentro, e essa é a pior reforma", considerou.