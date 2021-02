Open da Austrália

O sérvio Novak Djokovic, número um do ténis mundial, iniciou hoje a defesa do título no Open da Austrália com um triunfo em três 'sets' diante do francês Jérémy Chardy.

Djokovic, que venceu as últimas duas edições do Grand Slam australiano e procura este ano conquistar o seu nono troféu em Melbourne Park, impôs-se ao 61.º tenista do ranking ATP por expressivos 6-3, 6-1 e 6-2, em uma hora e 31 minutos.

Na segunda ronda, o recordista de triunfos no 'major' australiano vai defrontar o norte-americano Frances Tiafoe, 64.º jogador mundial.