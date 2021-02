Covid-19

O Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (STSS) alertou hoje para a existência de um "grande descontentamento" nestes profissionais, "completamente empenhados no combate à pandemia de covid-19", que será demonstrado em ações simbólicas.

"O que vamos começar a fazer são ações simbólicas, para demonstrar este descontentamento junto da população, instituições onde trabalhamos e Governo", afirmou à agência Lusa o presidente do STSS, Luís Dupont, exemplificando com vigílias.

Segundo Luís Dupont, a atribuição de uma compensação aos trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde (SNS) envolvidos no combate à pandemia, o plano de vacinação e o diploma relativo aos mecanismos excecionais de gestão dos profissionais de saúde para a realização de atividade assistencial foram "as últimas circunstâncias que desencadearam um maior descontentamento".