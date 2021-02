Actualidade

O Benfica chamou hoje para o encontro com o Famalicão, da 18.ª jornada da I Liga, praticamente os mesmos futebolistas convocados para o anterior jogo, com o Vitória de Guimarães, numa lista apenas sem Svilar.

O guarda-redes belga, titular no domingo no jogo da equipa B, é o único ausente, mantendo-se os restantes jogadores, num dia em que a grande novidade é o regresso do treinador Jorge Jesus, recuperado da infeção pelo novo coronavírus.

Os 'encarnados' já tinham anunciado no domingo que o técnico voltará hoje a estar no banco, depois de ter falhado os jogos com o Belenenses SAD, na Taça de Portugal, e com o Sporting e Vitória de Guimarães, na I Liga.