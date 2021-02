Actualidade

A Frente de Libertação do Estado de Cabinda (FLEC), norte de Angola, anunciou hoje o fim das "relações e contactos" com a Presidência e o Governo português por "intencionalmente ignorarem o martirizado povo de Cabinda".

Em comunicado, tornado público hoje, a FLEC felicita Marcelo Rebelo de Sousa pela vitória nas presidenciais, recusando-se, no entanto, sublinha, a "ser cúmplice de uma hipocrisia que persiste desde 1975" anunciando por isso o "corte de todas as relações e contactos com as referidas entidades".

A FLEC, através do seu "braço armado", as Forças Armadas Cabindesas (FAC), luta pela independência no território alegando que o enclave era um protetorado português, tal como ficou estabelecido no Tratado de Simulambuco, assinado em 1885, e não parte integrante do território angolano.