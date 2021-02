Covid-19

A diretora executiva da Comissão Económica das Nações Unidas para África (UNECA) defendeu hoje a criação de uma plataforma única no continente para o registo de patentes, assim aumentando a proteção da propriedade intelectual.

"Mesmo durante a pandemia de covid-19, é possível aumentar o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), que serão vitais para a recuperação das economias no período pós-pandemia, mas para isso temos de proteger a propriedade intelectual, para dar segurança aos jovens empreendedores", disse Vera Songwe durante o Fórum Empresarial Africano, que decorreu hoje em formato virtual a partir de Adis Abeba.

"Uma destas inovações será o próximo Google ou Twitter, e devíamos juntar as plataformas que existem na África Oriental e Ocidental para criar uma continental, que proteja as patentes a nível central, com reduzido custo e acesso fácil aos registos, como a Europa decidiu fazer, para benefício de todos", disse a sub-secretária-geral das Nações Unidas.