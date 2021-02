Covid-19

A receita do aluguer ou venda de espetáculos do Teatro do Noroeste - Centro Dramático de Viana, disponíveis no sítio na Internet daquela companhia, vai reverter "integralmente" para a União Audiovisual para ajudar 300 famílias de profissionais da cultura.

"Qualquer pessoa pode, ao alugar ou comprar um vídeo no 'site' do Teatro Municipal Sá de Miranda - e os preços variam entre os três e os sete euros -, ter a garantia de que a totalidade desse valor vai integralmente apoiar esta associação", afirmou hoje à agência Lusa o diretor artístico do Teatro do Noroeste - Centro Dramático de Viana.

Ricardo Simões explicou que a União Audiovisual "nasceu durante a pandemia de covid-19, e dedica-se exclusivamente a prestar assistência a cerca de 300 famílias de profissionais do setor cultural e audiovisual".