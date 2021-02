Actualidade

A circulação ferroviária no troço da Linha do Douro, entre Pinhão e Peso da Régua, foi restabelecida esta tarde, anunciou a Infraestruturas de Portugal (IP).

A IP informou que, após terem sido concluídos os trabalhos de desobstrução e limpeza da via, foi restabelecida a circulação ferroviária na Linha do Douro, entre Pinhão (Alijó) e Régua.

A circulação no troço entre aquelas duas estações do distrito de Vila Real foi interrompida após uma derrocada de pedras de grande dimensão, que se verificou ao quilómetro 115 da linha do Douro.