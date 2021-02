Actualidade

A autoridade de proteção civil emitiu hoje um aviso devido ao mau tempo previsto para as próximas 24 horas, com chuva intensa nas regiões norte e centro, vento também forte e agitação marítima na costa ocidental.

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), entre hoje e terça-feira prevê-se a queda de chuva forte, associada a vento com rajadas fortes, queda de neve, em especial na Serra de Estrela-Torre, e agitação marítima forte na costa ocidental.

As previsões do Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA) indicam que, na terça-feira, haverá chuva forte e persistente nas zonas montanhosas do Norte e do Centro, sendo o período mais critico entre as 00:00 e as 12:00, queda de neve acima de 1.400 metros de altitude, nomeadamente na Serra da Estrela, descendo gradualmente a cota para mil metros nas regiões Norte e Centro, em especial na Serra da Estrela e no extremo Norte.