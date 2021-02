Covid-19

O Leandro continua a "madrugar" para ir para a escola, não para se juntar presencialmente aos colegas, mas para ter acesso às aulas à distância, já que não tem rede de internet em casa, a 40 quilómetros de Viseu.

"Levanto-me à mesma hora como antes, tudo igual, por volta das 06:30, 07:00" para chegar a uma escola quase vazia, sem colegas nem professores presencialmente, porque as aulas são à distância, mas a rede de internet não chega a casa de Leandro Gomes, em Coelheira, no concelho de São Pedro do Sul.

Aos 13 anos, a frequentar o oitavo ano, Leandro Gomes disse que "é mau, porque podia estar em casa", nesta altura de confinamento, "sem riscos de apanhar a pandemia", como estão os restantes colegas de turma.